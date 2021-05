Uhelné safari zve do útrob obřího bagru

„Vyšli jsme ze zájmu turistů, kteří během prohlídky lomu projížděli doposud kolem stroje a nemohli si ho zblízka prohlédnout,“ uvedla Eva Maříková, mluvčí společnosti Sev.en Energy, která lom i Uhelné safari provozuje. Prohlídka nové samostatné trasy potrvá podle ní až čtyři hodiny.

„Účastníci vystoupají po hlavním schodišti do kabiny řidiče a poté až na střechu rýpadla, která ve výšce zhruba osmipatrového paneláku nabízí výhled na dno lomu i na Krušné hory nad ním. Projdou strojovnou, místností pro obsluhu a navštíví vrátkovnu, odkud se lany ovládal zdvih korečkového vodiče. Poté sestoupí do vnitřního prostoru rýpadla a prohlédnou si pohony kruhového dopravníku, kulovou dráhu otáčení horní stavby nebo hydraulický obvod pro kráčení stroje,“ přiblížila Maříková náplň exkurze.

V lomu ČSA pracoval pouze jediný korečkový bagr, ostatní byly kolesové. „Kolos se montoval jeden a půl roku přímo v lomu. Jeho unikátnost dokládá i sedmnáct patentů. Původní cena stroje byla 264 milionů, dnes by to byly asi dvě miliardy. Během třiatřiceti let práce zažil stroj jen tři generální opravy,“ připomněl Jan Chejn, který pracoval na šachtě mimo jiné jako řidič velkostroje a nyní působí coby průvodce Uhelného safari.