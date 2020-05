Turisté uvidí u Mikulova polozapomenutý most

Most pochází ze 17. století a původně spojoval ostrov s letohrádkem Portz Insel s břehem rybníka. Most mířil k letohrádku z jižní strany. V pořadí desáté pole chybělo, bylo nahrazeno sklápěcí dřevěnou mostovkou. Tak jej zachycují ještě mapy z první třetiny devatenáctého století.

Později doznal most změny, řemeslníci dozdili chybějící klenbu a vznikl souvislý cihlový most. Dnes krajina vypadá úplně jinak. Z ostrova je poloostrov, mezí ním a starým mostem vede železnice a cyklostezka. Most léta chátral za dráty železné opony. I poté, kdy zátarasy zmizely, neměli cyklisté často ani tušení, že opodál za stromy je ukryta unikátní stavba.