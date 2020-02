Tipy na víkend: Ochutnejte vepřové speciality, vyrazte na závody

Už jen do neděle můžete navštívit výstavu v Regionálním muzeu v Kolíně, která se zabývá bytovou kulturou za socialismu. Představuje vývoj interiérů od 50. let minulého století do konce 80. let, s důrazem na obory designu, nábytek, keramiku, sklo, textil nebo spotřebiče. Více informací naleznete zde.