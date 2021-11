Svatá Hora v Příbrami je nejen místem zázraků

Nad hornickým městem Příbram, na zalesněném kopci, se jako brána do nebe otevírá Svatá Hora. Schody, co mají stejný počet jako dny v roce, dechberoucí zdobené ambity, krásné historické prostory a božský klid. To vše, a nejen to, Svatá Hora nabízí. Toto barokní poutní místo láká návštěvníky v každém ročním období.