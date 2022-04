Špilberk ukazuje dosud neznámá místa

Hrad Špilberk je více než 700 let dominantou Brna coby symbol panovnické moci i lidského utrpení, královský hrad, sídlo moravských markrabat, nedobytná pevnost, nejtěžší věznice habsburské monarchie, kasárna několika armád a aktuálně především sídlo Muzea města Brna. Objekt od středověku do současnosti prošel mnohými změnami, o kterých většina návštěvníků nemá tušení, a právě to lze objevovat na okruhu Příběh hradu.