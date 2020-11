Šluknov má po desetiletích nové turistické trasy

„Máme zpětnou informaci i od lidí, kolem jejichž domů trasy vedou, že od té doby, co je to naznačeno, tak chodí lidí hodně,” uvedla Lukešová. Dodala, že město připravuje turistické mapy, kde budou trasy vyznačené.

Rekreanti se mohou vydat po žluté na Knížecí, kde na ně čekají výhledy do okolí. Přes vrch Hrazený s vyhlídkou Volský kámen, kolem nějž vede žlutá stezka, vede červená pásová značka. Zpátky do města se lze vrátit přes Kunratice, Čítkův mlýn a Karlovo údolí.

Další nová trasa, značená žlutou pásovou značkou, směřuje k severu, ze šluknovského náměstí do míst zaniklé osady Fösterei. Z trasy se lze vrátit na náměstí přes křížovou cestu a Království.

Do budoucna by měla vzniknout ještě trasa v Rožanech, a to od modré značky přes Javorovou bránu až na hranice s Německem.