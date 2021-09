Sídlo Záviše z Falkenštejna, hrad Svojanov, postihla „epidemie“ zaživa zazděných

Pro neposlušnost nechal zazdít dceru pan Berka, sezením na Rychmburku. Manželku Kateřinu nechal zaživa zazdít do sklepa na Opočně Mikuláš Trčka z Lípy. Ve zdi měla skončit na tvrzi Svébohy kvůli nevěře i žena Petra Kořenského z Terešova, svést ji měl rožmberský regent Jakub Krčín. Nebohou se podařilo vysvobodit. Kostra zazděného dítěte se našla na hradě Rokštejně, další mělo zemřít na Horšovském Týně, Landštejně, zaživa zazdili i pověstnou Alžbetu Báthoryovou zvanou Čachtická paní.

Na Herštejně prý nechal zazdít Jan Herštejnský do věže před útočícími Bavory tři dcery. Po dobytí hradu si na ně nikdo nevzpomněl, a tak zemřely vyhladověním. Věži se říká Panenská.

Výčet by byl dlouhý, ale rekord drží hrad Svojanov ležící na bývalé historické hranici mezi Čechami a Moravou.

Ovšem Vítkovec Záviš byl pro další šlechtice příliš ambiciózní, proto zosnovali spiknutí, na které manipulovatelný král Václav II. skočil. Zatímco si Falkenštejn spokojeně užíval na Svojanově, čeští páni nelenili a kuli pikle, Václavovi našeptali, že ho Záviš chce otrávit. Takže se Záviš vydal do Prahy, aby pozval Václava na křtiny, místo oslav života odešel na věčnost. Záviše, který mu byl v mládí vychovatelem a rádcem, nechal Václav II. zajmout a popravit před Hlubokou.

Hrad ale oplývá podivnými nálezy lidských kostí. A to vede k celé řadě dohadů. Svobodný pán Rüdiger ze Steilfriedu v 19. století narazil ve výklenku na kostru velkého muže, ten se tu prý nechal sám zazdít, aby se hrad stal nedobytným. Trochu divné přání.

Dalším nálezem byla ženská kostra, měla patřit manželce hradního pána Kateřině Zárubové z Hustířan, jejíž manžel padl ve válce se Švédy. Vdovy se ujal jeho bratr, zanedlouho čekali potomka. Ale švagr se zakoukal do jiné a nechal Kateřinu uvrhnout do sklepení. Když tu zešílela, nechal tělo zazdít, měl za to, že zločin zůstane nepotrestán. Ale Kateřina se mu stále zjevovala, až z toho zešílel.