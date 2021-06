Opevněný Žumberk, malebný tuzemský unikát

Pod hradbami na břehu rybníka stojí dřevěné skulptury představující znamení zvěrokruhu, další plastiky najdete u tvrze. Novohradsko patřilo do rožmberského dominia, krajina je plná rybníků. Pro panstvo je zakládal Jakub Krčín. Některé propojil, jak to již dříve realizoval na Třeboňsku Zlatou stokou. Na Novohradsku tak učinil průpojkou Chlupatým potokem.

Než dojedete Žumberku, míjíte jeden z nejstarších českých rybníků - první zmínka o Žárském rybníku pochází z roku 1221. Rozšířen do nynější podoby byl za Krčína, na ostrůvku uprostřed stával buquoyský letohrádek.

Ne vždy tu vládla idylka. V letech 1569 až 1577 se proti Vokovi vzbouřila padesátka rybníkářů „opovědníků“. Začalo to popravou dvou rybníkářů a jejich družky v Soběslavi roku 1569. To vedlo k do té doby v Čechách bezprecedentní vzpouře.