Okouzlující Rabí je jednou z největších hradních zřícenin v Česku

Mapa, kterou si můžeme prohlédnout v hradním areálu, ukazuje, že nejprve zde stála pouze obytná obranná věž (donjon), a to pravděpodobně již před rokem 1300. Koncem 13. století získali hrad páni z Velhartic.

Počin to byl velmi nákladný a majitele natolik zadlužil, že byli nuceni panství v polovině 16. století prodat. Dělostřelecké opevnění tak nebylo nikdy zcela dokončeno. Po prodání se na panství majitelé střídali, roku 1954 přešel hrad do majetku státu a rok 1978 byl vyhlášen národní kulturní památkou.

Už při příjezdu do Rabí od Bojanovic se nám naskytne úchvatný pohled, a tak stavíme již u kostela svatého Jana Nepomuckého. Dříve zde stávala renesanční stavba a po jejím zboření byl kostel postaven v barokním slohu. Z původního kostela byl ponechán vchodový portál datovaný k roku 1611 a vnitřní zařízení ze začátku 18. století.

Od kostela se ke zřícenině vydáme přes náměstí a cestou se zastavíme v pěkném hradním krámku se suvenýry. Než však vkročíme do hlavní brány, odbočíme na cestičku vlevo. Zaujme nás totiž kaple Nejsvětější Trojice, která se nachází v těsné blízkosti hradu.

Tento původně předhradní kostel pochází ze 14. století. Na konci 15. století jej nechal přestavět výše zmiňovaný Půta Švihovský z Rýzmberka na hradní kapli, jež zároveň plnila funkci obranné bašty. Od roku 1786 začala stavba opět plnit kostelní funkci, rekonstruována byla v roce 1907 a jako farní kostel sloužila do roku 1970.

V současné době jsou zpřístupněné v letních měsících pouze prostory v podzemí kostela. Najdeme zde výstavní galerii a nahlédnout do ní můžeme v rámci jednoho z prohlídkových okruhů. Od kostela se dá projít po pěšině okolo celého hradebního komplexu a prozkoumat jej tak ze všech stran.

U pokladny nám dávají na výběr ze tří prohlídkových okruhů. Volíme věž a vydáváme se na prohlídku velkého nádvoří, kde můžeme nahlédnout například do bývalé konírny, ve které lze spatřit několik fotografií hradu.

Z hradní věže je opravdu krásný výhled do širého okolí, a tak celou zříceninu vidíme zcela z jiného úhlu. Okruh končí ve sklepení, do něhož se dostaneme z malého nádvoří. Můžeme zde vidět staré dělové koule či přírodní krápníkovou výzdobu.

Od kaple se nám otevírá opravdu dechberoucí pohled nejen přímo na hrad, ale na celé město. Po výšlapu se můžeme posadit pod turistický přístřešek a jen se kochat. Dle hojnosti různorodé květeny je zřejmé, že se zde místní flóře daří, a to pravděpodobně díky vápencovému podkladu.

Co by to však bylo za čarovné místo bez nějaké legendy. Vypráví se proto např. o mnichu Vintíři (11. stol.), jenž měl mít na Líšné vystavěnou poustevnu. Po něm je pojmenovaná i nedaleká studánka s léčivou vodou.