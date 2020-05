Návštěvníci muzeí v Karlovarském kraji mají vstup zdarma

„Moc se těšíme, že tuto možnost využije co nejvíce domácích návštěvníků, turistů, rodičů s dětmi, pro které je připraven v muzeích, galeriích a dalších místech atraktivní program,” řekl náměstek hejtmana Martin Hurajčík.

Bezplatné vstupy mají návštěvníci v muzeích v Karlových Varech, Chebu, Sokolově a v Hornickém muzeu Krásno a Retromuseu v Chebu. Dále do Královské mincovny v Jáchymově, Dolu Jeroným, Štoly č. 1 v Jáchymově a do Letohrádku Ostrov. Z galerií jsou to Galerie umění Karlovy Vary, Interaktivní galerie Becherova vila, Galerie výtvarného umění v Chebu a Galerie 4.