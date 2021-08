Naučná stezka představuje nejzajímavější objekty dobrošovského pevnostního valu

Obrana průsmyků, jimiž se nepřítel mohl dostat do republiky, byla prioritní, v těch místech byla koncentrace pevností největší. Nejinak tomu bylo na Náchodsku, útočný směr od Kladska otevíral cestu do nitra republiky. Strategický význam průsmyku zvaného Branka se ukázal již při vpádu pruských vojsk v roce 1866.

Zelený (N-S-75) se využívá jako vchodový objekt do podzemí, nyní je kvůli rekonstrukci uzavřen. Již měl být zpřístupněn, ale to je odloženo až na příští rok. Jeho hlavní výzbrojí měla být trojice poloautomatických houfnic ráže 100 mm. K vyzbrojení ale nedošlo kvůli podpisu mnichovské dohody.

Pokud nechcete šplhat do kopce, nabízí se opačný směr. Vyjet busem z Náchoda do stanice Dobrošov, navštívit Jiráskovu chatu a přes Zelený to vzít do Bělovse.