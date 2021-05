Nadšenci vybudovali na Opavsku válečné muzeum

Za vznikem muzea stojí skupinka sběratelů historických vojenských předmětů a nadšenců, kteří v regionu pořádají různé ukázky historických bitev. Na prvopočátku stála v roce 2016 nabídka starosty obce s tím, že by se mohlo muzeum zřídit v budově uvolněné obecním úřadem. Muzeum se během čtyř let rozrostlo do všech prostor dvoupodlažní budovy.