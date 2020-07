Na Vítkově Hrádku konečně teče voda

„Na vodu jsme narazili v hloubce zhruba čtyřiceti metrů. Speciální souprava vrtala více než tři dny tvrdou žulou až do hloubky sedmdesát dva metrů, kde se přidávaly další prameny. Do měsíce bychom měli mít stavební povolení a ještě letos by v bývalé konírně mělo vzniknout sociální zařízení se splachovací vodou. Plánujeme upravenou studnu i čističku odpadních vod,“ řekl starosta Přední Výtoně Jan Bittner. Investice by se měla pohybovat okolo jednoho milionu korun, samotný vrt vyšel na zhruba dvě stě sedmdesát tisíc korun.