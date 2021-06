Na Komáří vížku mezi pozůstatky dolování vozí turisty lanovková babička

Dvousedačková lanovka, sedí se bokem ke směru jízdy, vás vyveze mezi smíšenými lesy až na náhorní planinu. Cestou zahlédnete roztroušená obydlí, horské louky i zarostlé jámy po prospektorské činnosti. Krušné hory jsou jak na české, tak i na saské straně zapsány do seznamu památek UNESCO.

S nápadem postavit lanovku přišel již roku 1838 hrabě Westfalen, měla usnadnit přístup horalům do podhůří. Přípravy na výstavbu začaly až v roce 1903, přerušila je světová válka. S dalším projektem se začalo v roce 1932, i ten zastavila válka. V této realizaci se počítalo s pozemní lanovkou, přes den měla vozit pasažéry, v noci auta a velké náklady.

Krupka byla velmi bohatým městem, bylo tu nejstarší naleziště cínové rudy ve střední Evropě, cín se tu těžil asi 800 let. Rýžování rudy začalo v době bronzové, od 13. století se dobývalo i hlubinně. Od středověku do 19. století se tu dolovalo v 150 dolech. To je koncentrace i v Evropě nevídaná.