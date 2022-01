Muzeum v Hlučíně spouští virtuální realitu

První návštěvníci si budou moci novinku vyzkoušet už 4. února, kdy uplyne přesně 102 let od připojení území Hlučínska k bývalému Československu.

„Není to přitom žádné abstraktní odosobněné prostředí jako třeba u počítačových her, ale návštěvník se stane součástí skutečného příběhu tohoto regionu. Takže nebude jen sedět a poslouchat nějaký výklad, ale může využít různé interaktivní prvky, které ho aktivně vtáhnou do děje,“ řekl Právu ředitel muzea Metoděj Chrástecký.