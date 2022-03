Místo s nadprůměrnou energií a bohatou historií se nachází v centru Plzně

„Na oltáři rozsvítily se samy od sebe svíce ve spodní řadě. Chvíli stojí kněz jako by se modlil, pak ale opět uchopil se kalichu a ohlédl se, jako by ministranta hledal, jehož tu však nebylo. Kněz poté opět, pokloniv se oltáři, odešel, odkud přišel, a svíce na oltáři zhasly,“ popisuje tajemné zjevení kniha Pověsti z kraje pod Radyní.

„Když kněz přišel s kapucínem do sakristie, poděkoval tomuto za to, že duši jeho vysvobodil. Jelikož jednou přijímal tělo Páně po snídani, byl prý již po 100 let zakletý k docházení do kostela o půlnoci a vysvobozen bude, až se mu náhodou dostaví ministrant. A po těchto slovech zjevení zmizelo,“ končí pověst.