Má nedostavěný chrám v Panenském Týnci magickou moc?

Psychotronici mluví o velkém silovém potenciálu, citlivé povahy zde mají pocity doteku „čehosi“. Pozitivní zóna prý má tvar kříže, je to dobře patrné i z nákresu na zdech. Existuje snad i jakási síla, která má údajně bránit toto místo před úmyslem zde postavit cokoli jiného. Klášterní stěny, jejichž spodní pískovcová část je posetá drápanci monogramů a různých nápisů, mají pomáhat při léčbě deprese.

Je to vše jen prý a snad? Jak poznáte energeticky nejsilnější místa? Leží ve středu katedrály, na plotě u vchodu do areálu je to vyznačeno na nákresu.