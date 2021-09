Krkonošský betonový obr má jméno Tvrz Stachelberg

Vojáci odešli, ženisté částečně zavalili podzemí. Voda v bunkru byla až do roku 2000. Němci chtěli objekty využít k obraně před postupujícími Rusy, k tomu však nedošlo.

Hlavní zbraní měla být pevnostní houfnice vzor 38, o ráži 100 mm, dostřel 11,9 kilometru. Byla zadána do výroby pozdě, ale aspoň se jí hned nezmocnil wehrmacht. K bezprostřední obraně, proti útočící pěchotě, měly být použity kartáčové granáty, na obrněnou techniku protipancéřové.

Po skončení války byly jiné starosti než se zabývat bunkry, pokud by je nepotřebovala armáda. Moc se o nich nepsalo, bunkrologie byla ještě v plenkách. Objevily se publikace historika a spisovatele Oty Holuba, ale nebyl valný zájem si „pomníky zrady”, jak je nazvali komunisté, připomínat. Výjimkou byl dvoudílný film Otakara Vávry Dny zrady (1973), kdy se při rekonstrukcí událostí z roku 1938 natáčelo na Dobrošově, předtím bunkry využil Jiří Sequens ve filmu Neporažení z roku 1956. Natáčelo se na Adamu a Haničce.

V roce 1966 bylo do podzemí navezeno na 130 tun nebezpečných chemikálií.

Na Stachelbergu se začalo s částečnou rekonstrukcí v roce 1987, to se do práce pustila parta nadšenců. Se zmiňovaným Otou Holubem si vytyčili cíl otevřít muzeum československého opevnění. To se zdařilo v roce 1993, spolek Stachelberg zpřístupnil pevnostní srub a instaloval v něm výstavu. Nyní jsou v podzemí rozsáhlé expozice.