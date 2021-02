Klatovské podzemí je stále plné tajemství

Kostel stejně jako katakomby vybudovali jezuité, tedy tovaryšstvo Ježíšovo. Tento řád založil v roce 1534 svatý Ignác z Loyoly a dal mu za úkol šířit katolickou víru po celém světě. S tímto cílem přišli v roce 1636 jezuité i do Klatov, kde to však rozhodně neměli jednoduché.

Není tedy divu, že když do Klatov zástupci místní šlechty pozvali jezuity, nesli to měšťané nelibě. Symbolem sporů je i stavba jezuitského kostela mezi lety 1656 a 1676.

„V místech, kde měl vzniknout, stály údajně nejvýstavnější domy, tzv. korálkovské, patřily totiž Danielu Korálkovi,“ vysvětluje správkyně. Korálek byl klatovským rychtářem, po bitvě na Bílé hoře však upadl v nemilost. Určitě mu nepomohlo ani to, že jeho příbuzným byl Kryštof Kober z Koberšperku, jeden z 21 českých pánů popravených na Staroměstském náměstí.

„Korálkův majetek připadl z velké části donovi de Hoeff-Huertovi jako válečná kořist, který je zčásti daroval a zčásti prodal jezuitům. Ti domy zbořili a v jejich místech postavili svůj kostel,“ popisuje náš doprovod. To už se pomalu dostáváme k místní raritě – mumiím v katakombách.

„Jezuité kostel od začátku stavěli s tím, že se budou lidé pohřbívat v kryptách v jeho podzemí. V baroku to nebylo nic neobvyklého,“ popisuje Adámková.

„Uvádí se, že se pohřbená těla vysušila za pouhé tři měsíce,“ pokračuje správkyně. Důmyslný systém odvětrávání tomu nepochybně pomohl, jezuité šli však dále. Těla zde byla pohřbena do otevřených rakví na dubové hobliny a obložila se chmelem, ten zase bránil šíření plísní a bakterií.

„Pochovaná je tu i Anežka Kunhuta Příchovská z Příchovic,“ pokračuje náš doprovod. Ta darovala jezuitům dvě stě kop zlata a zemřela v roce 1678 ve věku 66 let. Proč je právě ona tak důležitá?

Vyšetření to bylo opravdu důkladné. Zjistilo se, že Anežka neměla léta před smrtí své zuby, zřejmě také trpěla tuberkulózou. Zajímavostí je i to, že lékaři museli kvůli tomuto vyšetření přenastavit svoji techniku – tělo totiž vážilo pouhou desetinu hmotnosti, jakou měla Anežka za svého života.

„Aktuálně tu máme přes třicet zemřelých, původně jich tu však bylo dvě stě,“ říká. Katakomby to totiž neměly vůbec jednoduché. Nejdříve v roce 1784 císař Josef II. zakázal pohřbívání do krypt.

„Jezuité na sebe zkrátka byli přísní,“ komentuje další exponát, bič, jenž sloužil k sebetrýznění. K vidění jsou i hudební nástroje jezuitů a také dopisy, které posílali ze svých misií po celém světě: z Mexika, Číny, Ruska… „Byl to takový internet své doby,“ usmívá se náš doprovod.

Brzy by tu měli návštěvníkům zpřístupnit i další dvě krypty. „Rádi bychom je otevřeli se začátkem letošní sezony, nyní tu probíhají stavební práce,“ komentuje to Adámková. Stále je přitom co objevovat.