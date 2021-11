Klášter v Hájku zve během listopadu na návštěvu

„Když jsem všechny probudil, šli jsme do refektáře a v přízemí byli příslušníci v uniformách a se samopaly, a tak jsem došel do jídelny a tam bylo dvanáct civilů. Poznal jsem předsedu národního výboru Červeného Újezda pana Špírka. Takový starší člověk, který na podzim přinesl gratulaci k sedmdesátinám tatíčku Stalinovi, že ji máme podepsat,“ popsal páter Inocenc František Kubíček.

Osazenstvo hájeckého kláštera se i s kroměřížskými studenty muselo do dvou hodin sbalit a bylo odvezeno do severočeských Hejnic. Z hájeckého kláštera se poté stal pro řeholníky sběrný tábor, do roku 1953 tábor na nucené práce, podobně jako v Želivi, jen s lepší pověstí. Od roku 1953 šlo o vojenský prostor.