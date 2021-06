Klášter augustiniánů v Borovanech založili, aby se zapomnělo na Žižku

Definitivní souhlas dal téhož roku se stavbou pro augustiniány kanovníky místodržící království Jiří z Poděbrad, to bylo o tři roky později posvěceno i papežem Piem II. Jednalo se o první pohusitskou stavbu kláštera, boží bojovníci je jako prvotní cíle vypalovali a drancovali nejen na svém území. Borovanský měl nechat zapomenout na kališnické období, a hlavně na Žižku, kterého měla řada lidí ve vzpomínkách.

Kostel Navštívení Panny Marie byl vybudován v roce 1466, později ho v baroku upravili do současné podoby. Poté došlo na budování klášterních budov.

Z kláštera se zachovala gotická křížová chodba. Právě tou se vypravíte do nitra bývalé prelatury z let 1760-1770 za vlastnictví Schwarzenbergů přestavěné na zámek. Klášter zrušili roku 1785 po reformách Josefa II.

Velmi zajímavá je Škapulířová kaple a k tomu vysvětlení, co se pod pojmem škapulíř skrývá.

Augustiniáni přišli do Borovan z Třeboně, kde působili již přes sto let na panství Rožmberků. Dařilo se jim, pak se ale pohádal probošt Jakub s ostatními bratry, do toho přišly spory se sousedy a šířilo se protestanství. Katolický klášter spěl k úpadku, který v 16. století dovršila morová rána.