Když se z rysa stane koza. Kozí hrádek se stal známý díky Janu Husovi

Mluví se o něm jako o hrádku, přitom je to docela pořádný hrad. Nebyl by nijak významný, kdyby se sem z neznámých příčin neuchýlil církevní reformátor Jan Hus. Řeč je o Kozím hrádku poblíž Sezimova Ústí a Tábora. Do obou měst je to od zříceniny skryté v lese téměř stejně daleko. Ruinou se stal velmi brzy, už roku 1438 vyhořel a zakrátko je už uváděn jako pustý. Přitom první zmínka o něm je z roku 1377.