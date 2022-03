Kasteláni památkových objektů se těší na novou sezonu, nabídne řadu novinek

Zvýšení vstupného se plánuje v řádu 10 až 30 korun. Snižují se ceny vstupného pro děti a mládež až do 24 let, přičemž děti do 6 let mají nadále vstup na základní okruhy zdarma. Změny navazují na dlouhodobou snahu učinit skupině mladých návštěvníků památky co nejdostupnější.