Kam o víkendu s dětmi: Vyrazte na festival řemesel nebo veletrh tvoření

Poznejte nehostinnou i krásnou krajinu Sibiře. Zamiřte do Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur, kde v pátek startuje výstava právě o tomto kusu země. Seznámíte se třemi největšími sibiřskými biomy — tundrou, tajgou a stepí, ale také s tamními obyvateli. Expozice je interaktivní, což ocení především děti. Podrobnosti naleznete zde .

Oblékněte si s dětmi masky a vyrazte se společně pobavit na maškarní, který se uskuteční v Týně nad Vltavou. Čeká vás klasická karnevalová zábava v podobě her, soutěží, tancování, letošním tématem je Podmořský svět, a tomu můžete přizpůsobit i masky. Více naleznete zde .

Už jen do konce března se můžete pokochat výstavou v Bílině, na níž zhlédnete desítky kočárků, panenek a hraček. K vidění jsou zejména modely z konce minulého století, ale také klasické mrkací panenky, z nichž některé dostaly podobu podle postav z knih či filmů. Více informací najdete zde .

Poznejte domorodé kultury Indonésie, Nové Guineje nebo některých ostrovů v Tichomoří. Výstava Tajemná Indonésie představuje nejrůznější autentické předměty, jako jsou totemy, štíty, masky, oštěpy či luky, zároveň se budete moci přenést do tropického pralesa, kde se setkáte s jeho zvířecími obyvateli, ať už orangutany nebo slony. Další informace naleznete zde .

Přeneste se do pravěku. Navštivte v sobotu Archeopark Všestary a u příležitosti Mezinárodní dne žen zjistěte, jak se ženy, ale i muži, starali v pravěku o svůj zevnějšek. Připraven je doprovodný program, během kterého si vyzkoušíte různé účesy nebo kostěné šperky, chybět nebude ani oblíbené malování na obličej či dětská herna. Více informací naleznete zde .

Začátkem března se mimořádně zpřístupnila věž Hláska pardubického zámku, a to z důvodu rekonstrukce. Obvykle se otevírá jen nárazově, tentokrát mají návštěvníci možnost ji prozkoumat až do začátku letních prázdnin. Vystoupejte 172 schodů na věž a pokochejte se výhledem na Pardubice, Kunětickou horu, v případě dobré viditelnosti ale dohlédnete až do Orlických hor. Více zde.