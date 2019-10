Kam o víkendu s dětmi: Ochutnejte jablečné dobroty, projeďte se vláčkem

Od soboty do další neděle se v Praze koná Deskohraní, festival deskových a karetních her. Přijďte si společně s dětmi zahrát nebo se podívat na mistrovské i amatérské turnaje. Připraveny jsou stovky her, moderních i starých, známých i neznámých, lehkých i těch, které pořádně prověří vaše schopnosti. Podrobnosti naleznete zde.