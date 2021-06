Jezero Matylda láká na řadu novinek

„Upravena byla břehová linie, do vody se bude vstupovat po oblázcích a pod vodou zmizely skryté betonové schody,“ vyjmenovala další novinky mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vydrová. Návštěvníci rekreačního a sportovního areálu mohou již zhruba tři týdny využívat zbrusu nová a moderní plovoucí mola.

Očividné změny zaujaly návštěvníky areálu, kterých jsou již nyní, mimo hlavní prázdninovou sezonu, při slunečném počasí denně stovky. „Moc se mi to líbí. Dříve zde bylo koupání takové nadivoko, nyní to má řád,“ řekl Právu asi třicetiletý pan Martin, jenž kvitoval hlavně pohodlný vstup do vody.