Jak starý Most přežil dvě velké bitvy a při třetí padl

Most dostal jméno podle přechodu přes Bílinu, krajina tu byla bažinatá a cesta přes řeku vedla přes most, který je doložen jako Pontem Gnevin, tak to alespoň stojí v Kosmově kronice. Znamená to Hněvínův či Hněvův most. Není zřejmé, kde se nacházel, možná jde o starší jméno vztahující se k hradišti halštatské kultury, tedy starší doby železné, možná i kultury knovízské.