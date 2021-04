Hřbitov v Českých Žlebech ukrývá tajemství ostatků bratra Krále Šumavy

Mezi nimi byli i bratři Josef a Bohumil Hasilovi, kterým byl osudný pokus o přechod hranice v září 1950. Nejednalo se o nějakou chybu, mladší Josef byl již tou dobou nekorunovaným králem Šumavy, který, navíc coby příslušník SNB, převáděl lidi přes hranice. Za tuto činnost byl odsouzen, poté se mu podařilo uprchnout z pracovního tábora pro politické vězně a přejít do Bavorska, stejně jako později i jeho bratru Bohumilovi.

Důvodem jejich přechodu hranice zpět do vlasti bylo dostat ročního Bohumilova syna k matce, též žijící v Německu. Přechod byl prozrazen dvojitým agentem ve službách socialistických bezpečnostních složek. Výsledkem zákroku bylo poranění Josefa, jemuž se podařilo uprchnout zpět do Bavorska, a pro jeho bratra osudných devět zásahů. Po dvou hodinách Bohumil zemřel na rotě v Českých Žlebech a pohraničníky, opojenými možná nejen slávou, že zabili skutečného krále Šumavy, byl vhozen do jámy v prostorách bývalého hřbitova.