Hrad Šternberk zve na adventní povídání

Zajímavá nabídka láká. Ukázalo se to i minulou sobotu, přičemž mnozí návštěvníci přivítali už to, že mohli v tuto dobu zavítat na historický objekt. „Chtěli jsme jet někam na výlet, a když jsem zjistila, že zdejší hrad je v sobotu otevřený, nebylo co řešit. Vyrazili jsme. To, že tu nabízejí speciální prohlídky, bereme jako takový bonus,“ svěřila se Právu Hana, která dorazila v sobotu do Šternberka spolu s manželem z obce poblíž Zlína.