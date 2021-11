Chebský hrad je turistickým lákadlem i pro zahraniční návštěvníky

Bohatá historie i vzorně opravené městské památky přitahují do Chebu a okolí stále více lidí. A nejde jen o památky, hodně se pozvedla i gastronomie a služby. Restaurace v sezoně se zahrádkami, kavárny, cukrárny lákají k posezení. Na to tu dříve nebyli zvyklí, nyní je to samozřejmostí.