Brněnské výstaviště zve na Poklad Inků

Na ploše 2000 metrů čtverečních návštěvníci uvidí stovky předmětů, do kterých je doslova vryta historie starých civilizací a jejich bohů z oblasti jihoamerických And.

Exponáty byly do Evropy zapůjčeny pod záštitou peruánského prezidenta Martína Vizcarry. Nyní je výstava v maďarské Budapešti , odkud bude za mimořádných bezpečnostních opatření převezena do Brna .

„Jedná se o exponáty, na které se do Peru jezdí dívat doslova miliony lidí z celého světa,“ řekla Právu Květa Havelková ze společnosti JVS Group. Firma před časem na brněnském výstavišti pořádala výstavu o ztroskotání slavného zaoceánského parníku Titanic. Dorazily na ni desetitisíce lidí. Poklad Inků by měl být podle tvůrců nové expozice obdobně úspěšný.

K zajímavostem patří legendami opředená posmrtná maska. Při prohlídce expozice čeká návštěvníky výprava do minulosti. Do říše Inků by měli nahlédnout tak, jak ji poznali počátkem 15. století její španělští dobyvatelé vedení Franciscem Pizarrem.