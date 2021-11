Antický chrám na Strakonicku není žádný přelud

Čestický potok se vlévá do zhruba 18 kilometrů dlouhého potoka s uchu hříšníků lahodícím názvem Peklov. Cestou od Čestic proti jeho toku narazíme nejprve na křížek u cesty a poté na chráněnou přírodní památku dřešínské ořešáky. Pokud v Dřešíně odbočíme do kopců, v Dřešínku stojící zámek opravdu nestojí za zastavení, necitlivá nová fasáda z něj činí tuctovou šedou bytovku. Zato malebná je malá víska Kváskovice, odkud je to jen pár kilometrů k mlýnu Hoslovice. Tento nádherný vodní mlýn čeká na návštěvníky od úterý do neděle ještě do konce října.