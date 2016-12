Cesta kolem světa ještě nebyla jednodušší

Přestaňte si nešťastně ukazovat v atlasu světa na všechna místa, na která byste se rádi podívali. Poznejte ty absolutně nejhezčí během jedné cesty kolem světa, obleťte je letadlem a užijte si nejúžasnější výpravu svého života!

Je to jednoduché. Nasedněte s CK ESO travel do Boeingu 737-800, který je speciálně pro tyto cesty upraven pro 64 pasažérů místo klasických 189. Tím komfort teprve začíná. Místo tradičních sedaček se usadíte do pohodlného koženého křesla s možností změnou polohy až o 120°. V širokých uličkách se zase nebudete mačkat na ostatní cestující. Spát budete v komfortních hotelových pokojích.

O perfektní let se postarají špičkoví piloti, milé stewardky a šarmantní stewardi. Všichni členové posádky mluví vždy česky, takže se nemusíte bát jazykových bariér, dokonce ani když budete chválit oběd či lahodné drinky na palubě.

Během cesty nebudete nikdy nikde přestupovat, vždy poletíte svým letadlem. A co vás na cestě kolem světa čeká? Bahamy, Kolumbie, Chile, Velikonoční ostrov, Cookovy ostrovy, Nová Kaledonie, Austrálie, Malajsie, Singapur a Myanmar. Start i cíl cesty je v Praze.

Věřte, že to bude nejkrásnější (téměř) měsíc vašeho života. Více informací o cestě kolem světa získáte zde.