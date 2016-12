Dávno jsou pryč doby, kdy byla Jižní Korea jedním z nejchudších států světa. Dnes patří k těm nejvyspělejším a oprávněně se řadí mezi tzv. asijské tygry. Kromě toho, že se za svou úroveň už nemusí stydět, je ale úžasná ještě v něčem jiném – turistům a zvídavým cestovatelům nabízí celou plejádu zajímavých míst s nádechem neobyčejnosti.

Soul – metropole s historií od přelomu letopočtu

První zmínky o Soulu se dochovaly z roku 18 př. n. l., tedy krátce před přelomem letopočtu, ani zdaleka ale tenkrát lidé nemohli mít tušení, jaké slávy se město v průběhu dějin dotkne, čím vším bude tak okouzlující a velkolepé a proč zrovna ono bude patřit k nejmodernějším na světě.

Město, které ve své historii několikrát změnilo název, nemělo nikdy na růžích ustláno – třeba v 16. století se do něj pustili Japonci i Mandžuové, bylo svědkem čínsko-japonské války a poté i 2. světové války. Na druhou stranu se zde odehrály i příjemnější události – letní olympijské hry v roce 1988 nebo mistrovství světa ve fotbale v roce 2002. Dnes zde žije 10 miliónů obyvatel, s aglomerací dokonce 24 miliónů. To z něj činí druhé nejlidnatější město na světě.

Znáte i Severní Koreu?

Metropole Jižní Koreje je pestrá, o tom není sporu.

FOTO: kruzuy.com

Při návštěvě Soulu turisté zpravidla nejdříve zamíří k Soul Tower, k věži, která zde stojí už od konce 60. let, nachází se ve výšce 483 metrů a sama je vysoká 236 metrů, což z ní činí nejvyšší bod města. Můžete ji využít jako rozhlednu a v nejvyšším patře se občerstvit v otočné restauraci.

Kromě Soul Tower je další velmi populární atrakcí Kjongbokkung, královský palác, jehož historie sahá až do roku 1395. Palác byl zničen, v 19. století přestavěn a následně se na něm podepsala válka. Do 16. století tvořilo palác neuvěřitelných 500 budov, do dnešní doby zůstal zachován jen nejdůležitější zlomek.

Každý, kdo rád nakupuje a zajímá se o módu, jistě zamíří do čtvrti Mjong-dong. To je totiž centrem těchto aktivit, nachází se zde nejlepší obchodní domy z celé země, dále pak nejrůznější restaurace, bary, galerie a kina i jiné podniky. Tady to prostě žije.

Pusan – nepostradatelný přístav i centrum kultury

Stejně jako Soul, i Pusan nabízí spoustu příležitostí, jak si užít krásy města. Jen těžko se odolává například zdejším plážím Songjeong, Haeundae a Gwangalli. Z poslední jmenované se dá báječně pozorovat Gwanganský nebo také Diamantový most – zvlášť večer po setmění je pohled úžasný. Pláž samotná má tvar půlměsíce a milují ji především mladí lidé. Všechny tři pláže lákají na nádherně čistou vodu i nedaleké restaurace a kavárny.

Pusan nabízí typickou městskou atmosféru, ale přidává i trochu přírody.

FOTO: www.bigstockphoto.com

K Pusanu neodmyslitelně patří ostrov Dongbaekseom, velký park, který byste neměli při návštěvě města opomenout a v němž si na chvíli můžete užít trochu zeleně. Udělejte si tu pěknou procházku a vychutnejte si rozhled po okolí.

Pokud ale toužíte po ruchu města, vydejte se jinam. Třeba do největšího obchodního centra na světě, do Shinsegae Centrum City, jehož plocha dosahuje půl miliónu metrů čtverečních. Nákupy nejsou to jediné, za čím se sem můžete vypravit – k dispozici jsou tu třeba i veřejné lázně otevřené 24 hodin denně, s vířivkami, saunami i nejrůznějšími místy pro přespání. Korejci tu prý tráví spoustu času a ti, kteří se nemusejí po práci vrátit domů, si zde odpočinou, přespí a ráno zase zamíří do zaměstnání.

Dalším místem Pusanu, které oku turisty nesmí uniknout, je ohromné tržiště Haeundae (nedaleko od stejnojmenné pláže), s neuvěřitelným množstvím ovoce, zeleniny a masa. I zde je hodně restaurací, v nichž můžete ochutnat některou z místních specialit.

Na tržnici Haeundae si můžete ledacos koupit, ale hlavní je tu ochutnávání místních specialit.

FOTO: arrakeen.ch

Královské paláce v tomto městě nečekejte, ale ani tak tu není problém trochu se ponořit do historie a kultury národa. Jedinečným zážitkem je například návštěva pevnosti Geumjeong Sanseong z 18. století. Tuto atrakci najdete na hoře Geumjeongsan a dostat se k ní můžete po svých nebo pohodlněji lanovkou. Budete-li se chtít trochu projít, vypravte se na druhý konec pevnosti, kde už od 7. století stojí chrám Beomeosa, v němž jeden čas žila i tisícovka mnichů.

K dominantám města patří také Busan Tower, 118 metrů vysoká věž v Yongdusan Parku. Vznikla už v 70. letech a neslouží jako nic jiného než jako rozhledna. V místní malé kavárně se můžete stylově občerstvit.

Jejudo – „Malá Havaj“ s nádhernou přírodou

Jejudo je největší korejský ostrov a pro jeho nádhernou přírodu mu lidé přezdívají „Malá Havaj“ – na rázu zdejší krajiny se podílela vulkanická činnost, jsou zde krásné písčité pláže, vodopády a spousta místeček, kde je radost pobýt. Jde o jedno z nejnavštěvovanějších míst na celé planetě a také je to velmi oblíbená destinace zamilovaných párů. Ze zdejších atrakcí zmiňme třeba zahrady Jeju, vodopád Cheonjiyeon nebo letovisko Jungmun.

I taková je Jižní Korea.

FOTO: www.bigstockphoto.com

Sokkuram – jeskynní poustevna se sochou Buddhy

K úchvatnému zážitku můžete přijít také v malé poustevně podobné rotundě, a to v jeskyni Sokkuram. Naprosto impozantní je její výzdoba – uvnitř totiž stojí 3,5 metru vysoká socha Buddhy Šákjamuního, kromě ní se tu nachází asi tři desítky strážců a nižších božstev.

Jeskyni nechal na tomto místě uměle vytvořit ministr Kim Te-song jako soukromou svatyni, a to už v 8. století. Celé stovky let si jí takřka nikdo nevšímal, až byla objevena ve 20. století, kdy se o ni začali zajímat Korejci, Japonci a dokonce i UNESCO, pod jehož ochranou dnes jeskyně je.

Greenwich po asijsku To, co vám nesmí uniknout v Anglii, je Greenwich. V Koreji je to observatoř Chomsungdae. Významem jsou si místa rovna, ale Chomsungdae je mnohem starší. Je totiž nejstarší observatoří a také jedinou kamennou stavbou svého druhu v Asii. Zajímavý je i její tvar, tvar lahve.



Andong – město mezi horami, v němž kvetlo vzdělání

Provinční město Andong leží v dokonalém obklopení hor – ze severozápadu má pohoří Norjongsan, z východu pás Velkých bílých hor. K přírodním prvkům patří i řeka Naktonggang. Město je však významné něčím jiným. Už v dávných dobách tu lidé zakládali konfuciánské akademie (tzv. sowony) a další vzdělávací instituce, až vznikla oáza vzdělání a vzdělávání uprostřed hor.

K nejznámějším sowonům patřil Tosan sowon, který vznikl v upomínku na velkého korejského myslitele I Hwanga.

Dodnes se zde zachovaly také některé staré vesnice, za nimiž turisté rádi míří. A kromě nich je tu láká třeba i výroba tradiční pálenky sodžu s 43 a více procenty alkoholu.

Národní park Seoraksan – nejkrásnější horské scenérie v zemi

Seoraksan je národní park, který turistům skýtá údajně ty nejkrásnější horské scenérie v celé Jižní Koreji. Kromě hor samotných tu najdete nespočet rozeklaných skal nebo horkých pramenů a pěknou třešničkou na dortu jsou zdejší kláštery, pravděpodobně z 9. století.

Seoraksan vás ohromí horami, skalami i jinými přírodními skvosty.

FOTO: dumpaday.com

Jakmile si vezmete Seoraksan na mušku, určitě byste měli vědět o přístavním městečku Sokčcho, které je ideální výchozím bodem do národního parku a odkud často vyplouvají lodě do Diamantových hor, které mimochodem taky stojí za návštěvu. Specialitou tohoto městečka jsou přístavní trhy s nejrůznějšími plody moře nebo pěkné a docela frekventované pláže.

Pulguksa – klenot chrámové architektury a korejských památek

Chcete-li zažít opravdu nenapodobitelnou atmosféru a přenést se o stovky let zpět, neváhejte a navštivte chrámový komplex Pulguksa, původně vystavěný v roce 528, ale později vypálený a rekonstruovaný. To však nic nemění na jeho kouzlu, protože rekonstrukce proběhla tak, aby byla co nejvíce zachována původní podoba, dokonce byly zvoleny i původní postupy a technologie.

Nejdůležitějším místem komplexu je hlavní chrám, do něhož vedou dvoje schody, tzv. mosty, které přenášejí člověka ze světa smrtelnosti do Buddhovy země věčnosti. Chrám je uvnitř zdobený obdivovanými řezbami draků. Kromě něj si nezapomeňte prohlédnout i dvě zdejší pagody.

Autor: Petra Malá & Tomáš Cikán