Zpoždění i změna letiště. Aerolinka se cestujícím omluvila tristní částkou

Hned několik pasažérů informovalo o problematické cestě server Independent. Uvedli, že společnost slíbila, že jim budou v Doncasteru k dispozici autobusy, které je odvezou do původní destinace. Jakmile však letadlo přistálo, měla se posádka vypařit a zaměstnanci letiště o žádné náhradní dopravě neměli ani ponětí.

Zákazníci si nicméně stěžují na to, že je aerolinky nechaly v noci po přistání bez pomoci. „Nenabídly nám jídlo ani pití a nebyli tu žádní zaměstnanci. Myslím, že už s nimi nikdy nepoletím, protože kredit jako kompenzace mi přijde trochu málo za to, že nás nedopravili do správné destinace,“ uzavřel Baker.