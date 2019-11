Žirafy dostanou lepší domov, i s věží

„Bude to vlastně takový přístavek. Návštěvníci v něm vystoupají do prvního patra, kde se přes okna podívají dovnitř do boxů s žirafami. Navíc tam bude speciální plošina, z níž se budou moci ve velmi omezeném počtu a vždy pod dohledem chovatelů zúčastnit krmení žiraf,“ řekl Právu náměstek brněnské primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL).

Turisté na jedné straně, podle chovatelů, získají novou atrakci, tím nejpodstatnějším ale je, že se zlepší životní podmínky žiraf. Ty to totiž od podzimu do jara nemají vůbec lehké. Patří ke zvířatům, která by sice v zimě ráda vyrazila ven, ale není to vždy možné.