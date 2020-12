Žena žaluje aerolinky za nepříjemný zápach v letadle. Měl jí způsobit újmu

Letadlo mělo 27. července 2018 namířeno z New Yorku do floridského Fort Lauderdale. Poté, co paluba začala silně zapáchat, se piloti rozhodli nouzově přistát v Myrtle Beach v Jižní Karolíně. Několik cestujících včetně Randallové podle serveru Independent uvedlo, že mělo kvůli odéru potíže s dýcháním nebo bolesti hlavy.