Zdražte letenky, aby na Novém Zélandu ubylo turistů, říká poradce pro letectví

Kdyby se zdražily letenky na Nový Zéland, ubylo by turistů. To tamnímu národnímu dopravci Air New Zealand řekl poradce v otázkách letectví Jonathan Porrit, podle něhož by vyšší cena za letenky alespoň finančně vyrovnala dluh za vyprodukované skleníkové plyny. Návrh je podle Porrita sice kontroverzní, počty návštěvníků ale prý nelze navyšovat do nekonečna.