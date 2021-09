Zasaď v oceánu vlastní korál, lákají na Maledivách

Samotné množení mladých korálů připomíná vzdáleně práci zaměstnanců v zahradnictví nebo lesních školkách. Jednotlivé kousky odlomených korálů se fixují na speciální pevnou podložku a umisťují do vhodné hloubky. Poté, co korálové řízky povyrostou, jsou přemístěny na vhodná místa, kde se mohou rozrůst až do podoby několikametrových korálových bloků.