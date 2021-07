Za nekázeň v letadle pohrozit vězením, žádají stevardi kvůli častým incidentům

„Když lidé za své chování v letadle mohou čelit vězení, náhle vystřízliví,“ uvedla prezidentka Asociace stevardů a letušek Sara Nelsonová. „Věříme, že takové sankce jsou klíčové pro to, abychom ukázali, co může v případě určitého chování nastat,“ doplnila s tím, že 85 procent členů svazu v interní anketě uvedlo, že letos čelilo nevychovanému cestujícímu. I proto je podle unie nutné zavést tvrdší tresty.

Takové požadavky jsou ovšem z právního hlediska trochu ošemetné. Místní policisté, kteří jsou přivoláni do letadel po přistání, aby si agresivní cestující převzali, nemají totiž vždy pravomoci, aby vznesli obvinění. Útok na člena posádky či jiný závažný přečin se totiž mohl odehrát stovky i tisíce kilometrů daleko ve vzduchu, píše CNN.

Americké ministerstvo spravedlnosti za letošek obvinilo už 14 lidí, kteří se dostali do křížku s posádkou. Loni to přitom bylo dohromady 16 lidí a v roce 2019 dvacet. Stále je to však podle serveru CNN pouhý zlomek ze zhruba 3600 případů, které byly ve spojitosti s agresivními či rušivými cestujícími letos nahlášeny.