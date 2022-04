Za ferratou do hlubin Moravského krasu

Sestupuje se do ní ústím Stupňovité propasti k části bývalého Macošského žebře slavného jeskynního badatele a archeologa Karla Absolona. Návštěvníky čeká sestup a výstup po 12 metrů dlouhém žebříku. Trasa pak vede řečištěm Sloupského potoka na dno Nagelovy propasti. Po přejití Nagelova jezírka lze nahlédnout do takzvaných přítokových sifonů.

„Byla jsem tu už před pěti lety. Teď jsem si to zopakovala. Je to větší adrenalin. Nová lávka s traverzem byla trochu dobrodružství, ale nakonec to bylo úplně v pohodě. Nové bylo i v jednom místě takové spouštění z útesu za pomoci jištění, ale bez držení. To spuštění do prázdnoty je pocit, jako byste letěli. Ale celé to zvládne každý,“ uvedla jedna z návštěvnic, Zuzana Sehnalová.