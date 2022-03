Z Prahy do Reykjavíku začnou létat nové islandské aerolinky

Praha dostane další spojení s Reykjavíkem. Od května začne pravidelné linky provozovat nová islandská nízkonákladová společnost Play, létat bude dvakrát týdně. Dopravce nabídne z Islandu také spojení do USA, a to do Bostonu, Washingtonu či New Yorku, později také do Orlanda na Floridě.