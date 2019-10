Obří krystal se otevře až příští rok

Skelet krystalu ale už teď ozvláštnil zadní část bižuterního muzea a z hlavního průtahu Jabloncem ve směru do Jizerských hor a Krkonoš je nepřehlédnutelný. „Je to bomba, která bude budit emoce,“ je přesvědčena Milada Valečková, ředitelka jabloneckého muzea. „Reakce budou určitě kladné i záporné, s tím počítáme od začátku. Ale nebojíme se toho. Za krystalem si stojíme, protože se chceme prezentovat jako moderní otevřené muzeum, a tohle k nám sedí,“ dodává.

„Nebude to standardní expozice. Už její název Svět zázraků, v angličtině World Of Wonders, zkráceně Wow!, napovídá, že chceme vytvořit něco jiného,“ vysvětluje hlavní kurátor jabloneckého muzea Petr Nový. „Měl by to být opravdu zážitek. Do velkorysého prostoru sta metrů čtverečních se nám vejdou odhadem tři až čtyři tisíce vánočních ozdob, což není vůbec málo,“ dodává kurátor.