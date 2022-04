Z nechvalně proslulého mexického vězení bude turistický ráj

Může za to fakt, že souostroví je součástí biosférické rezervace a také je zapsáno na seznamu UNESCO. „To, co bylo jednou peklem, se nyní stane rájem,“ uvedl mexický prezident Andrés Manuel López Obrador s tím, že z nápravného zařízení vznikne muzeum a kulturní centrum.

Zdlouhavá cesta by se měla ale zkrátit díky trajektům, které by měly vzdálenost zvládnout za poloviční dobu. Samotný ostrov by tvář příliš změnit neměl. Kvůli zachování prostředí by se jen rekonstruovaly stávající budovy a žádné další by se nestavěly. V přestavěném zařízení by mohli turisté i nocovat.