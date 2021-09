Vysoké Tatry jsou pro Čechy stále srdeční záležitostí

Češi prý Tatry podceňují, a pokud mají místní horští záchranáři práci, často je to právě kvůli nedisciplinovanosti turistů z České republiky. Nejen přírodní podmínky, náhlé změny počasí, ale také medvědí populace je to, co by u turistů mělo budit respekt. Na rozdíl od Česka tady skutečně žijí divocí medvědi. Potkat se s nimi nikdo pochopitelně nechce.