Vstoupili jsme na jednu z největších afrických skládek, přiživují ji i Evropané

Podle loňského rozhodnutí soudu by měla být skládka, jejíž kapacita 500 tisíc tun odpadu byla překročena již na přelomu tisíciletí, v nejbližší době uzavřena. Nyní se na ní dle odhadů nachází zhruba 1,8 milionu tun odpadu. Jakkoliv by se jednalo o pozitivní krok, zároveň není jasné, co by to znamenalo pro místní komunity. Podle plánů by se o likvidaci odpadu měla do budoucna starat spalovna, přičemž odpad by měl sloužit k výrobě energie.