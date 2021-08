Vodní perly uprostřed mohutných hor. Zveme na výlety k proslulým alpským jezerům

Jako první zamíříme pohodlně autem k jezeru Vorderer Gosausee nedaleko Gosau. Parkoviště je jako na většině míst zdarma a je rozdělené do několika částí, takže se zaparkováním nejsou příliš velké problémy. Jezero se nachází přímo u parkoviště a stanoviště lanovky, kde jsou také suvenýry a občerstvení. Velkou devizou Vorderer Gosausee je, že se dá celé obejít, a to pohodlně také s kočárkem. Na délku má asi dva kilometry a šířka je zhruba půl kilometru.

K návštěvě zve také jezero Riesachsee nedaleko Schladmingu. Příjezd k němu je zpoplatněn 9 eury (asi 230 Kč), ale stojí to za to. Cesty k jezeru jsou dvě. Jedna vede kolem horské říčky Riesachbach, druhá o kus vedle po kopci. Kolem řeky je trasa jednosměrná pouze nahoru, a to proto, že nabízí výhledy na vodopády. Jde se po úzkých cestičkách, které lemují šumící vodu. Již na počátku jsou vyhlídkové plošiny na mohutný vodopád, na jedné z nich se dokonce osprchujete vodou z řeky.

Následně cesta vede po dřevěném mostě s pohledem do údolí a visutém mostě, který je zavěšený desítky metrů nad řekou. Pohybující se most může činit některých potíže, a tak je dobré si cestu předem rozmyslet, pohled z něj je ale jedinečný. Další část stezky vede po mnoha prudkých železných schodištích, není dobrá pro špatně se pohybující lidi, malé děti nebo psy. Pakliže je zde více lidí, tvoří se před některými úseky fronty.

Do třetice se přesuneme k menšímu jezeru Jägersee nedaleko obce Kleinarl, kde necháme auto, protože další jízda do nitra údolí by stála 6 eur (asi 160 Kč). Cílem je tentokrát jezero Tappenkarsee ve výšce skoro 1800 metrů nad mořem, což znamená převýšení asi 700 metrů. Mnozí turisté si proto zaplatí vjezd a zaparkují dá se říci přímo pod jezerem, na které nevede žádná lanovka. My si tudíž dáme čtyři kilometry navíc.