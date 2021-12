Vánoční Karlštejn láká nejen na bohatou výzdobu

Otevřen je nyní okruh Císařská rezidence Karla IV. Návštěvní doba hradu je od pátku do neděle od 10 do 15 hodin, otevřeno bude do 19. 12. , pak zase ve stejných dnech a časech od 7. 1. Vstupné 220 Kč, snížené 180 Kč, děti do 6 let zdarma. Více na hrad-karlstejn.cz.