Vamberecké mumie hledají domov

Historie mumií přitom sahá až do 17. století. Unikátní soubor původně padesáti těl tehdy vznikal spontánně ve Vamberku (německy Waldenberg – pozn. red.), v kryptě tamního farního kostela sv. Prokopa. Nechávali se do ní pohřbívat významní měšťané a duchovní. Před okolním světem nebožtíky chránila i kamenná deska vsazená do podlahy kostelní lodě před presbytářem.

Opravdu slavné se však staly až od 50. let 20. století, kdy se do krypty udělal nový vchod speciálně pro turisty.

Hledalo se řešení, jak je zachránit. Skutečně jednat se ale začalo až v roce 2000. Tehdy se převezly o desítky kilometrů dál, do klášterního sklepení, k benediktinům. A čekají, až se ve Vamberku vymyslí, co s nimi bude dál.

„Když problém zjednoduším, přijmeme-li myšlenku, že někomu mumie vůbec patří, tak město to bohužel není. Kryptu i mumie vlastní církev, vamberecká farnost. My nemůžeme dělat nic proti její vůli,“ říká k tomu vamberecký místostarosta Rudolf Futter.

Připouští, že nikdo nedokáže ani odhadnout, kolik by „záchranná operace mumie“ stála. Jednoduše proto, že to nikdo nezjišťoval. Město se tak teď snaží spolupracovat s farností, aby se alespoň upravila původní krypta, kde mumie kdysi spočívaly. Chtělo by je totiž, výhledově během několika let, dovézt zpět. „Ano, vlhkost ve vamberecké kryptě taky není ideální, ale v Broumově jsou na tom obdobně,“ tvrdí Futter.