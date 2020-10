V Toskánsku se mohou lidé izolovat na středověkém hradě

Opustit prostory hradu není pro návštěvníky nutné, je pro ně totiž připraveno množství doprovodných aktivit, které je během pobytu zabaví. „Můžeme tu pořádat vinné degustace, náš šéfkuchař zase rád nabídne lekce vaření, které jsou vážně zábavné. Můžeme také uspořádat umělecké workshopy na čerstvém vzduchu,“ vyjmenovává Walshová činnosti, do kterých se mohou lidé zapojit.

Majitelka, jejíž rodina vlastní památku už 12 let, ovšem připouští, že s neustále se měnícími opatřeními v zemi je těžké přilákat zahraniční turisty. Apeluje proto na mezinárodní úřady, aby i mimoevropským návštěvníkům umožnily bezpečně vycestovat do podobných lokalit, jako je Torre Palazzone, kde se hosté v podstatě izolují před okolním světem.

„Myslím, že by měla existovat shoda na tom, jak je cestování ekonomicky důležité a mělo by proto být co nejbezpečnější, aby se lidé nebáli opět vyrazit na prázdniny. Obzvláště na takové, jako mohou prožít u nás, kde je riziko infekce skutečně malé,“ vysvětluje Walshová.